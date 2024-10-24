韓国の人気グループ「BTS」のリーダー・RM（30）が9月に報勲基金として1億ウォン（約1100万円）を寄付したことを受け、韓国の姜貞愛（カン・ジョンエ）国家報勲部長官が感謝の手紙を送った。24日、同部が公開したと聯合ニュースが報じた。「BTS」J−HOPE、韓国シリーズの始球式登場除隊後初のイベント姜氏は、今回の寄付は国のために献身した国家功労者と軍人や警察官、消防士などの制服勤務者にとって大きな力になるだろうとし