アジア・コモディティ騰落率ランキング＝10/24営業日時点＝ 大連とうもろこし 1.36％ 大連ポリエチレン -0.04％ 上海重油 -0.06％ 上海銅 -0.51％ 上海異形鉄筋 -0.65％ 上海ゴム -1.12％ ＊数値は前日比％