日本時間１７時００分にユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）、サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）17:00 予想45.2前回45.0（ユーロ圏製造業PMI) サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）17:00 予想51.6前回51.4（ユーロ圏