２４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２２．５４ポイント（０．６８％）安の３２８０．２６ポイントと５日ぶりに反落した。米長期金利の上昇が嫌気される流れ。昨夜の米債券市場では米１０年債利回りの上昇が続き、約３カ月ぶりの高水準を一時付けた。堅調な米経済指標の発表が続き、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は利下げペースを緩やかにするとの見方が強まっている。米金利高を受けた対米ドルでの人