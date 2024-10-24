©️ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 先日、「newsおかえり」の火曜日でご一緒させて頂いている松尾諭さんご出演の舞台「ワタシタチはモノガタリ」を鷲尾アナと観劇してきました！ 舞台上で躍動する松尾さんはいつもに増し