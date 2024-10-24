24日午後0時30分ごろ、大分県宇佐市の駐車場で大分県警の30代の警察官が拳銃を誤って発砲しました。けが人はいません。 拳銃を誤って発砲したのは県警本部の刑事企画課機動捜査隊に所属する30代の男性巡査長です。 警察によりますと当時、この男性巡査長を含む複数の捜査員がオレオレ詐欺未遂事件の捜査をしていました。 警察官が誤って発砲した駐車場（宇佐市） 宇佐市江須賀にあるJR柳ヶ浦駅近くで、犯人をお