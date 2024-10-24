【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ENHYPEN、2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』の2つ目のコンセプトフォトは「WHITE MIDNIGHT」バージョン ENHYPEN（JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KI）が、10月24日0時、所属レーベルBELIFT LABの公式SNSに2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』の2つ目のコンセプト「WHITE MIDNIGHT」バージョン