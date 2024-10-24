Image: Apple, App Store クリエイターもニッコリPadなのかも？いよいよ登場した新しいiPad mini（A17 Pro）。見た目的には間違い探しレベルで見分けが付きませんが、中身は結構な進化を遂げています。おかげで、プロ向けの動画編集機能をサポートするFinal Cut Proや、オーディオ編集アプリLogic Proも利用できるようですね。ただし、iPad Pro並とはならず、ProRes動画の編集などは非対応。