歌手の華原朋美（50）が23日、ブログを更新。5歳の息子とパジャマ姿の2ショットを公開した。【映像】5歳息子と水着の華原朋美華原は息子との日常をブログでたびたび紹介しており、8月12日は水着姿で撮影した親子ショットを披露。9月20日には「息子も一緒に全国ツアーに参加します。さぁっ、減量スタートしなきゃ」と、11月から始まるツアーに息子も参加することを報告していた。10月23日には、「パジャマでバナナ」というタ