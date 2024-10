パーソナライズされたAIチャットボットとのコミュニケーションを楽しむことができるCharacter.AIを使用していた14歳の少年が自殺してしまったとして、母親がCharacter.AIを訴えました。Character.ai Faces Lawsuit After Teen’s Suicide - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2024/10/23/technology/characterai-lawsuit-teen-suicide.htmlCharacter AI clamps down following teen's suicide, but users revolt | Ventur