GSEは、ホラー映画『呪われの橋』を原作としてSoftstarEntertainmentが開発した『女鬼橋 開魂路』の続編『女鬼橋二 釋魂路』を、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5のパッケージ版およびダウンロード版で、Xbox One、Xbox Series X|Sのダウンロード版を2024年10月24日より販売中です。 GSE『女鬼橋二 釋魂路』  ■対応機種：Nintendo Switch(TM)／PlayStation(R)4／PlayStation(R)5／Xbox