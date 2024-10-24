１１月４日に佐賀競馬場と門別競馬場で開催される「ダート競馬の祭典」ＪＢＣ競走のＰＲに、佐賀競馬が生んだ地方競馬場初のアイドルグループ「ＵＭＡＴＥＮＡ」のリーダー・桜衣かれん、サブリーダー・大原萌、青木ひまわりと関係者が１０月２４日、大阪府北区の報知新聞社大阪本社を訪れた。佐賀競馬場でＪＢＣは初の開催となり、Ｊｐｎ１競走が九州で行われるのも初めて。佐賀でＪＢＣレディスクラシック（１８６０メートル