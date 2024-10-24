侵塵文化とグローバル・デイリーは、業務提携を開始しました。 侵塵文化／グローバル・デイリー「業務提携」開始  侵塵文化とグローバル・デイリーは、業務提携を開始。■業務提携の内容  KMは、2019年よりREDのマルチチャネルネットワーク（MCN）の発足初期より活動を行っている初期メンバーのひとつです。独占契約の中国のKey Opinion Leader （以下KOL）は2600人以上で独占契約数1位（小紅書蒲公英