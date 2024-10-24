元メジャーリーガーで米ロサンゼルス在住の野球解説者・長谷川滋利氏（56）が24日、日本テレビ系「ミヤネ屋」（月〜金後１・55）に出演し、25日から始まるワールドシリーズの展望を占った。オリックスで6シーズン、MLBではエンゼルスとマリナーズで9シーズン投手として活躍。メジャーで通算517試合登板は今も日本人最多記録となっている。所属球団も大谷翔平、山本由伸の2人と縁も深い。それでも「ポストシーズンの戦いをを見