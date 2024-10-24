グッドマンの言葉に、険しい表情を浮かべる井上。(C)Lemino/SECOND CAREER「イノウエが一方的だが、冴えない。物足りない。ちょっと変な終わり方だったな」井上尚弥（大橋）に対する挑発とも取れる発言がふたたびクローズアップされた。【動画】グッドマンは「格下」に苦戦？ ウォラウト戦のハイライトをチェック10月24日、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上が、都内で会見を実施。来る12月24日に東京・