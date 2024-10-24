2015年に日曜劇場で放映され、高視聴率を記録した阿部寛主演の「下町ロケット」。「半沢直樹」でも知られる池井戸潤原作の本作の主人公は阿部演じる佃製作所の社長・佃航平。父が遺した町工場を立て直し、少年の頃からの宇宙への夢を胸に社員と一丸になって、大企業・帝国重工のもとロケット事業にも取り組み、数々の困難を乗り越えていく物語だ。最初のシーズンではロケットを飛ばすのに不可欠なバルブシステムの開発や心臓病患者