元フジテレビアナウンサーの渡邊渚さん（27）が2024年10月23日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「最近なんだか昔の自分が戻ってきてね」などと、現在の心境について語った。「必要ないものを切る勇気も出てきた」24年8月末にフジテレビを退社した渡邊さん。10月23日のストーリーズでは、直近の自身の写真とともに現在の心境を語った。「最近なんだか昔の自分が戻ってきてね」と切り出し、こうつづった。「昔の、何の