多摩センターから国道16号へ 最後の未開通区間相模原市の橋本エリアで、幹線道路と幹線道路を直結する、新たな都市計画道路が整備中です。実現すればどう便利になるのでしょうか。また整備はどこまで進んでいるのでしょうか。圏央道の相模原愛川IC（画像：Google Earth）。その道路は「宮上横山線」という名称の都市計画道路です。【画像】超便利!? これが「リニア駅直結」新道路のルートと工事状況です（30枚以上）多摩