ATH-ADX3000 オーディオテクニカは、スピーカーとも密閉型ヘッドフォンとも異なる、未知なる音世界「トゥルーオープンエアー(真の開放型)オーディオ」の入口とする、開放型ヘッドフォン「ATH-ADX3000」を11月1日より発売する。直販価格は165,000円。 “すべての人に、いちばん良い音を”という創業者の想いに基づき、開放型ヘッドフォンのユニークで純粋な音体験を、さら