ダンス＆ボーカルグループ・E-girlsの元メンバーで俳優の石井杏奈（26）が24日、都内で『石井杏奈1stスタイルブック AN』（宝島社）の発売記念イベント前に取材会を開いた。【全身ショット】ウエストほっそり！笑顔で写真集をアピールする石井杏奈石井といえば、TBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』のダンス企画に出演。久しぶりのダンスをパフォーマンスした。最近のダンス事情を問われると「最近は『それSnow