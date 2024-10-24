複数の人物に児童ポルノデータを販売した疑いで、横浜市の会社員の男が岡山県警に逮捕されました。 児童ポルノ禁止法などの容疑で逮捕されたのは、横浜市泉区中田東の会社員の男（48）です。警察によりますと、男は、電子マネーを対価として複数の人物に児童ポルノデータを販売しようと考え、アプリの投稿でデータの販売を告知、2022年9月7日と10月29日に購入を申し込んできた複数の人物に、所有する児童