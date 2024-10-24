10月19日、横浜市青葉区の住宅で男性が殺害された事件で、強盗殺人の容疑で宝田真月容疑者（22）が逮捕された。宝田容疑者は、数十万円の税金の滞納を理由にSNSで短期高額バイトを探し「ホワイト案件」の文字を見つけて応募した。【画像】強盗に遭遇してしまったときに効果的な防犯グッズこうしたSNSでの闇バイト募集は、大手求人サイトにまで広がりを見せており、表向きは一般職の闇バイトも存在するという。闇バイトの実態はどの