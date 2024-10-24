大分県警佐伯署は24日、佐伯市に住む50代女性がNTTを名乗る架空請求詐欺に遭い、現金約129万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、10日、被害者の携帯に電話がかかり、NTTファイナンスを名乗るガイダンスで「携帯電話料金が未納」との音声が流れた。女性がガイダンスに従い操作したところ、男から「1年分のクラウド契約が未納。民事裁判を起こしている。弁護士にお金を振り込んで」などと要求