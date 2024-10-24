NPB(日本野球機構)は24日、日本シリーズの出場資格者名簿を公示を発表しました。ソフトバンクは43歳のベテラン和田毅投手が登録外。今月1日のオリックス戦の6回から救援登板し、打者1人で緊急降板。今季8試合に登板して2勝2敗3ホールド、防御率3.76の成績を残していました。野手では柳田悠岐選手や山川穂高選手、近藤健介選手、栗原陵矢選手ら主軸が順当に入り、2軍で5年連続本塁打王となったリチャード選手らも名を連ねました。▽