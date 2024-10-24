日本時間１６時３０分に独製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）、非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30 予想40.7前回40.6（製造業PMI（購買担当者指数）) 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30 予想50.8前回50.6（非製造業PMI（購買担当者指数）)