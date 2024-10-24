【動画】熊谷紗希インタビュー｜https://youtu.be/CiOY96OZud8 26日、パリ五輪後初の国際親善試合で韓国女子代表と対戦するなでしこジャパン。 試合に臨む23名が発表され、次のステージに向けて新たなスタートを切った。