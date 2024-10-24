NHK連続テレビ小説『なつぞら』（2019年度前期）などに出演し、現在は病気治療に専念している清原翔が自身のInstagramを更新し、“イメチェン”を報告した。 参考：【写真】「これがビフォー」お団子ヘアだった清原翔 清原は、「やすかNOBUKIYOさん小松さんが来てくれた！」と友人たちが訪問してくれたことを明かした。NOBUKIYOは、清原が専属モデルとして在籍している『MEN’S NON-NO』（集英社）でヘアメイクをする