24日の日経225オプション2024年12月限（最終売買日12月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1689枚だった。うちプットの出来高が1165枚と、コールの524枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の197枚（20円安1045円）。コールの出来高トップは4万1000円の75枚（10円高430円）だった。 コールプット 出来