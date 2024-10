■笑い声が聞こえてきそうなくらい楽しそうなTravis Japan 【画像】Travis Japanがミッキーを囲んだ集合ショット 他 Travis Japanの公式SNSにて「Thank you so much, Disneyland in California ミッキーとTJ」というコメントとともに、メンバー7人がカリフォルニア ディズニーランド・リゾートを満喫する姿が公開された。 写真1枚目は「ミッキーの家とミート・ミッキー」でミ