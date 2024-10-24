関東地方は週末は晴れ間が出て、東京都心など夏日になる所があり、この先も高温傾向が続きそうです。来週半ばごろは前線の活動が活発になり、降水量が多くなる可能性があります。今後発生する台風の動きに注意が必要です。秋雨前線が停滞天気ぐずつく関東地方は、この先一週間は、曇りや雨の日が多くなりそうです。この先、秋雨前線が本州の南岸から南の海上付近に停滞する予想で、関東は前線や湿った空気の影響を受けやすいでし