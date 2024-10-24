CBCテレビの若狭敬一アナウンサーが、以前から続けている“ドラフト恒例行事”といえば…そう「滝行」。 【写真を見る】CBCテレビ若狭アナ ドラフト当日は社内に“幽閉” 恒例の滝行で叫んでみた「井上監督、当てています！」【プロ野球ドラフト会議2024】 かつて、若狭アナがドラフト取材に行くと、その選手は「ドラゴンズに入団しない」というジンクスが…！そこで、滝行で身を清め、ドラフト当日は社内に幽閉。すると…