【POP UP PARADE ラム/レム L size】 2025年5月 発送予定 予約受付開始：10月24日 価格：各8,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ラム/レム L size」の予約受付を10月24日より開始した。商品の発送は2025年5月を予定し、価格は各8,800円。 アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」より双子のメイド