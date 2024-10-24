ル ビアンでは11月1日(金)~11月30日(土)の期間限定で｢チーズフェア｣を開催いたします。フォカッチャにピザソースを塗り、モッツァレラ、トマト、バジルソースでマルゲリータ風に焼き上げた｢マルゲリータフォカッチャ｣や、ブリオッシュにクリームチーズを合わせたカスタードを包み、ビスケット生地をかぶせてかわいく仕上げた｢クリームチーズ･エトワール｣など期