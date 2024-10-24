いつ、どこで起きるかわからない自然災害。特に子どもを持つ保護者にとっては、災害時に子どもの居場所を把握できることは安心材料の一つと言えるのではないでしょうか。ドリームエリア株式会社（東京都渋谷区）が実施した「自然災害への備え」についての調査によると、全国平均で9割以上が自然災害に対して「不安」を感じていることがわかりました。また、「子ども用GPS」に高い期待を寄せる保護者は9割以上に上ったそうです。【