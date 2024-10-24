26日に開幕する日本シリーズの出場資格者名簿（最大40人）が24日、発表された。ソフトバンクは以下の40選手でDeNAとの日本シリーズに臨む。▽投手カーター・スチュワート・ジュニア、津森宥紀、又吉克樹、東浜巨、有原航平、大津亮介、岩井俊介、石川柊太、リバン・モイネロ、尾形崇斗、杉山一樹、大関友久、松本晴、前田純、ロベルト・オスナ、長谷川威展、ダーウィンゾン・ヘルナンデス、木村光▽捕手嶺井博希、甲斐拓