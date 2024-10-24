新潟県警は24日、県内で同意を得ずにわいせつな行為をした疑いで、上越警察署の巡査部長の男を逮捕したと発表しました。県警は男の認否について明らかにしていません。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、上越警察署の巡査部長・高橋範夫容疑者（60）です。高橋容疑者は10月19日午後8時半ごろ、新潟県内で被害女性を同意しない意思を全うすることが困難な状態にさせ、わいせつな行為をした疑いが持たれています。事件は、女性