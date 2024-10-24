１２月３０日に静岡競輪場で行われる「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２４」の賞金が（公社）全国競輪施行者協議会から１０月２４日、発表された。競輪界最大のイベントの優勝賞金は１億４０００万円（副賞込み）。２着は２８１０万円、３着は１７２０万円。１２月２９日に争われる「ガールズグランプリ２０２４」は優勝賞金１４３０万円（副賞込み）で、２着は１６１万２０００円、３着は９７万８０００円。１２月２８日の「ヤン