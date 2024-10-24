◆米女子プロゴルフツアーメイバンク選手権第１日（マレーシア・クアラルンプールＧ＆ＣＣ＝６５３６ヤード、パー７２）西郷真央（島津製作所）が１０バーディー、１ボギーの９アンダー６３をマークし、単独首位発進した。笹生優花（アース製薬）、勝みなみ（明治安田）が６アンダー６６で回り、３打差の５位につけた。古江彩佳（富士通）は３アンダー６９で２６位発進。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）、西村優菜（