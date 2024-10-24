【松尾潔のメロウな木曜日】#107NHK、旧ジャニタレ起用再開のサスガ！「われわれは疑惑の風化に麻痺しすぎ、無自覚すぎではないか」目前に迫った衆議院選挙について語りたいのだけど、この1週間で旧ジャニーズ児童性加害問題に関して大きな動きがあったので、まずはその話から。前回の本連載で、先週水曜（10月16日）にNHK稲葉延雄会長が定例会見で旧ジャニーズ事務所（現スマイルアップ。以下スマイル社）のマネジメント業務