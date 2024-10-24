◆第１７０回天皇賞・秋・Ｇ１（１０月２７日、東京競馬場・芝２０００メートル）枠順決定＝２４日、美浦トレセン今年の函館記念で重賞初勝利を挙げて、前走の毎日王冠で２着に好走したホウオウビスケッツ（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）は、５枠９番に決まった。前走はマイペースの逃げを打って、勝ったシックスペンスから首差に食い下がった。奥村武調教師は「１番（枠）と２番（枠）がよかったので、