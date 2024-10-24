お笑いトリオ「パンサー」向井慧（38）が、パーソナリティーを務める22日放送のCBCラジオ「チュウモリ『＃むかいの喋り方』」（火曜後10・00）に出演。今勢いに乗っている後輩芸人を明かした。同番組のほかに向井がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に最近ゲストで登場したという、お笑いコンビ「ジャングルポケット」の現状について語る場面があった。今月7日、メンバーの斉藤慎二が不同意性