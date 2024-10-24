整形に情熱を注ぐ整形らびちゃんが、自身のYouTubeチャンネルで「まさかの両顎2回目適応⁉️カウセ…」と題した動画を公開した。動画の中で彼女は、両顎手術2回目の適応診断を受けたことへの衝撃を語った。「もうめちゃくちゃショックなんですけど」と、診断結果に対する複雑な心境を明かした。らびちゃんは、診断のきっかけについて「伸びしろを求めて、もう少しエラーを削れないか聞きに行っただけでした。半分冷やか