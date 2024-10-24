10月31日はハロウィン。仮装のために皮膚に直接貼る「タトゥーシール」を使う方も多いと思いますが、使用後にシミが残ってしまったり、発赤し痛みがあったり、といったトラブルも発生。子どもの事故防止に関する情報を配信する消費者庁の公式Xアカウントが注意を呼び掛けています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】消費者庁によると、特に子どもの皮膚は大人と比べて表皮が薄く、皮膚障害が発生する可能性が