8月23日に公開され、ロングラン中の映画『ラストマイル』の公式SNSに、星野源、綾野剛、窪田正孝の貴重な3ショット写真が公開され注目を集めている。 【写真】『アンナチュラル』、『MIU404』の世界線が交差！星野源、綾野剛、窪田正孝の貴重な3ショット ■『アンナチュラル』、『MIU404』の世界線が交差！ファンからは歓喜の声集まる 映画『ラストマイル』は、ドラマ『アンナチュラル』（2018年/TBS系）や『MIU404』（2020年/T