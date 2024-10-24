主な感染症（報告数順） 手足口病370件（前週450）↓減少 【表を見る】新型コロナなど 保健所別の発生状況 感染性胃腸炎179件（前週239）↓減少 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎109件（前週180）↓減少 新型コロナウイルス感染症94件（前週143）↓減少 インフルエンザ92件（前週73）↑増加 基本的な感染対策について ＊マスクの着用着用は個人の判断に委ねることとされていますが、医療機関受診時や混雑した場所では