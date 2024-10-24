野球評論家の高木豊氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、２４日に行われる「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（午後４時５０分開始）の１２球団の１位指名選手を予想した。今年のドラフトは、前日までに１位指名を公表したのは広島の宗山のみ。高木氏は今季の各球団のシーズンを振り返りつつ、戦力分析、チーム状況にあった“推し”の選手を挙げた。以下、１２球団の１位指名予想。◆セ