HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』パッケージアート【動画】違いがバッチリ！公式X上で新旧比較トレイラーが公開2024年11月14日(木)に発売予定のHD-2D版「ドラゴンクエストIIIそして伝説へ…」(Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)、Microsoft Store on Windows。Steam(R)版のみ11月15日発売)。1988年にオリジナルのファミコン版が発売されて以来、不朽の名作として愛され続けるタイ