【ユーロ圏】 フランス製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:15 予想45.0 前回44.6 フランス非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（10月）16:15 予想50.1 前回49.6 ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30 予想40.7前回40.6 ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30 予想50.8前回50.6 ユーロ圏製造業