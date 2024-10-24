女優の広瀬すず（26）が24日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。広瀬はハサミの絵文字のみでコメント。お笑いタレント永野のように逆手で髪をかき上げる写真を公開し、ヘアカットしたことを伝えた。この投稿にフォロワーからは「似合ってます!!」「すずちゃん可愛い」「バッサリ!!!」「かわいいすずボブ」「天使って存在するんすねっ」「まじかわ!!!!!!」「ご機嫌だな」などの声が集まった。