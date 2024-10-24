きょうプロ野球・ドラフト会議プロ野球・ドラフト会議がいよいよ今日24日に開催される。1965年に第1回ドラフト会議が行われて以来、これまで数々のドラマや“事件”、あっと驚く指名も誕生している。ここでは過去の出来事を振り返る。昨年のドラフトでは、3年前の挫折を糧に1位指名された男が、歓喜の涙を見せ話題になった。2023年ドラフトでDeNA、中日、ロッテの3球団競合となったのが、度会隆輝外野手（ENEOS）だった。前年